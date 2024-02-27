Курс валют на 27 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 февраля. Стоимость доллара – 38,33 грн., что на 3 коп. меньше курса накануне. Евро прибавил в цене 3 коп., а польский злотый – 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,33 грн (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,59 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,65 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн

"Сбербанк" — 38,15 — 38,70 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн

"УкрСиббанк" — 38,10 — 38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Сбербанк" — 41,30 — 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн

"УкрСиббанк" — 41,15 — 42,05 грн

"Укрэксимбанк" – 41,30 – 42,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,55 – 9,85 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн

Как сообщалось, в Украине доллар постоянно дорожает. За последние две недели американская валюта прибавила в стоимости более 60 копеек, к тому же были дни, когда курс увеличивался на 80 копеек. Финансовые аналитики считают, что такая тенденция продолжится из-за нескольких факторов, которые будут все больше влиять на девальвацию гривны.

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