Курс валют на 26 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта подешевела.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 26 февраля. По сравнению с пятницей, 23 февраля, доллар упал в цене на 13 копеек и составляет 38,35 гривен.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,35 (-13 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,56 (-16 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,63 (-3 коп.)
Напомним, украинцам массово продают фальшивые доллары. Их легко приобрести в Интернете, а мошенники создают даже подпольные пункты обмена такой "валюты".
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