Курс валют на 26 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 26 февраля. По сравнению с пятницей, 23 февраля, доллар упал в цене на 13 копеек и составляет 38,35 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,35 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,56 (-16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,63 (-3 коп.)

Напомним, украинцам массово продают фальшивые доллары. Их легко приобрести в Интернете, а мошенники создают даже подпольные пункты обмена такой "валюты".

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