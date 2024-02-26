Маломуж спрогнозировал, когда Украине ждать хороших новостей с фронта

В этом году ситуация на фронте может кардинально измениться.
Украина может ожидать хороших новостей с фронта летом-осенью 2024 года.
Соответствующий прогноз сделал в эфире телеканала FREEДОМ генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.
“Не только мы, но и наши союзники поняли, что агрессор должен быть ослаблен не только на поле боя, но и, конечно, в тылу, потому что тыл дает очень мощные средства: и ракеты, и беспилотники, и самолеты. И самая главная "кровь войны" — это горючее, это солярка, это бензин, это масло, на котором летают те же стратегические бомбардировщики, штурмовики, соответственно, истребители, танки, БТР и БМП движутся, ракетные системы и поезда", — говорит он.
Поэтому, по его словам, сейчас стоит полностью врага лишить этих средств, чтобы ему не на чем летать и направлять удары, и, соответственно, на поле боя, потому что танк без солярки ничего не стоит.
Кроме того, продолжает Маломуж, важно чтобы были ограничены возможности РФ зарабатывать деньги на внешних рынках от продажи нефти и газа, ведь именно эта прибыль направляется на продолжение войны против Украины.
“Малыш (председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, – ред.) правильно сказал – уничтожать нефтебазы, нефтепереработку. Это двойная перспектива. Это ослабление врага на поле боя и недопущение стратегических ударов по Украине. И вторая составляющая – это лишение сил и средств на внешних рынках. Я думаю, двоякая задача, она постепенно, поэтапно выполняется”, — сказал генерал.
Маломуж добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые озвучил, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины" в соответствии с международным правом.
Это очень большой плюс, потому что консолидированная позиция и украинских беспилотников, и ракет средней и малой дальности, и зарубежных, конечно, очень мощно могут подавить потенциал России. Это перспектива совокупности той большой стратегии, о которой мы говорили победы в 2024 году. Такой симбиоз даст хорошие перспективы на, я думаю, лето – осень 2024 года», – сказал Маломуж.
Ранее Маломуж рассказал, кафиры перебросили резервы в село Победа и другие населенные пункты Донетчины.
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