Маломуж спрогнозировал, когда Украине ждать хороших новостей с фронта

В этом году ситуация на фронте может кардинально измениться.

Украина может ожидать хороших новостей с фронта летом-осенью 2024 года.

Соответствующий прогноз сделал в эфире телеканала FREEДОМ генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

“Не только мы, но и наши союзники поняли, что агрессор должен быть ослаблен не только на поле боя, но и, конечно, в тылу, потому что тыл дает очень мощные средства: и ракеты, и беспилотники, и самолеты. И самая главная "кровь войны" — это горючее, это солярка, это бензин, это масло, на котором летают те же стратегические бомбардировщики, штурмовики, соответственно, истребители, танки, БТР и БМП движутся, ракетные системы и поезда", — говорит он.

Поэтому, по его словам, сейчас стоит полностью врага лишить этих средств, чтобы ему не на чем летать и направлять удары, и, соответственно, на поле боя, потому что танк без солярки ничего не стоит.

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Кроме того, продолжает Маломуж, важно чтобы были ограничены возможности РФ зарабатывать деньги на внешних рынках от продажи нефти и газа, ведь именно эта прибыль направляется на продолжение войны против Украины.

“Малыш (председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, – ред.) правильно сказал – уничтожать нефтебазы, нефтепереработку. Это двойная перспектива. Это ослабление врага на поле боя и недопущение стратегических ударов по Украине. И вторая составляющая – это лишение сил и средств на внешних рынках. Я думаю, двоякая задача, она постепенно, поэтапно выполняется”, — сказал генерал.

Маломуж добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые озвучил, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины" в соответствии с международным правом.

Это очень большой плюс, потому что консолидированная позиция и украинских беспилотников, и ракет средней и малой дальности, и зарубежных, конечно, очень мощно могут подавить потенциал России. Это перспектива совокупности той большой стратегии, о которой мы говорили победы в 2024 году. Такой симбиоз даст хорошие перспективы на, я думаю, лето – осень 2024 года», – сказал Маломуж.

Ранее Маломуж рассказал, кафиры перебросили резервы в село Победа и другие населенные пункты Донетчины.

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