Маломуж спрогнозував, коли Україні очікувати хороших новин з фронту

Цього року ситуація на фронті може кардинально змінитися.

Україна може очікувати на хороші новини з фронту влітку-восени 2024 року.

Відповідний прогноз зробив в ефірі телеканалу FREEДОМ генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

“Не тільки ми, а й наші союзники зрозуміли, що агресор має бути ослаблений не тільки на полі бою, а й, звісно, в тилу, тому що тил дає дуже потужні засоби: і ракети, і, безпілотники, і літаки. І найголовніша “кров війни” — це пальне, це солярка, це бензин, це мастило, на якому літають ті ж самі стратегічні бомбардувальники, штурмовики, відповідно, винищувачі, танки, БТР та БМП рухаються, ракетні системи та поїзди", - каже він.

Тому, за його словами, зараз варто повністю ворога позбавити цих засобів, щоб йому не було на чому літати й спрямовувати удари, й, відповідно, на полі бою, тому що танк без солярки нічого не вартий.

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Крім того, продовжує Маломуж, важливо, щоб були обмежені можливості РФ заробляти гроші на зовнішніх ринках від продажу нафти та газу, адже саме цей прибуток спрямовується на продовження війни проти України.

“Малюк (голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк, – ред.) правильно сказав – знищувати нафтобази, нафтопереробку. Це подвійна перспектива. Це ослаблення ворога на полі бою та недопущення стратегічних ударів по Україні. І друга складова — це позбавлення сил та засобів на зовнішніх ринках. Я думаю, двояке завдання, воно поступово, поетапно виконується”, — сказав генерал.

Маломуж додав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше озвучив, що Україна має право завдавати ударів по “російських військових цілях за межами України” відповідно до міжнародного права.

“Це дуже великий плюс, тому що консолідована позиція і українських безпілотників, і ракет середньої та малої дальності, і закордонних, звичайно, дуже потужно можуть придушити потенціал Росії. Це перспектива сукупності тієї великої стратегії, про яку ми говорили — перемоги у 2024 році. Такий симбіоз дасть хороші перспективи на, я думаю, літо – осінь 2024 року”, — сказав Маломуж.

Раніше Маломуж розповів, окупанти перекинули резерви до села Побєда та інших населених пунктів Донеччини.

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