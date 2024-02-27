Як зміниться погода в Україні сьогодні, 27 лютого

Сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер пануватиме південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с,.

Температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях вдень становитиме +11...16°С. На решті території країни буде в межах +5...10°С, а на Одещині та в Криму до +14°С.

У Києві синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вдень коливатиметься від +5°С до +10°С. У столиці стовпчики термометрів покажуть сьогодні +7...9°С.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні на початку весни може бути нестійкою.

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