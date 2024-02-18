Уряд Ізраїлю ухвалив рішення проти "нав'язування" палестинської держави

Ізраїльський прем'єр вважає, що угода про палестинську державність може бути досягнута лише шляхом прямих переговорів між представниками Ізраїлю та Палестини.

У неділю, 18 лютого, уряд Ізраїлю ухвалив декларативне рішення, яким він офіційно виступає проти “одностороннього визнання” палестинської держави.

Про це повідомляє Reuters.

У документі, винесеному на голосування прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, йдеться, що угода про палестинську державність може бути досягнута лише шляхом прямих переговорів між представниками Ізраїлю та Палестини.

На початку щотижневого засідання кабінету міністрів Нетаньягу заявив, що позиція, яка має бути формалізована, враховує “недавні дискусії в міжнародному співтоваристві про односторонню спробу нав’язати Ізраїлю палестинську державу”.

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Зусилля реалізувати рішення про створення двох держав – ізраїльської та палестинської, що складається із Західного берега річки Йордан і сектора Газа – було заблоковано 2014 року.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден намагався добитися більш далекосяжної угоди на Близькому Сході, за якою Саудівська Аравія та інші арабські держави встановлювали б нормальні відносини з Ізраїлем, паралельно зі створенням палестинської держави.

Однак ізраїльська заява фіксує, що “Ізраїль повністю відкидає міжнародний диктат щодо постійної угоди з палестинцями” і що така угода може бути результатом прямих переговорів між сторонами “без попередніх умов”.

Одностороннє визнання палестинської держави невдовзі після минулорічної атаки ХАМАС 7 жовтня, названої в документі “різаниною”, “дасть тероризму величезну, безпрецедентну винагороду”.

Нагадаємо, раніше головний дипломат Саудівської Аравії заявив, що королівство не нормалізує відносини з Ізраїлем і не сприятиме відновленню Гази без надійного шляху до палестинської держави, що є неприйнятним для ізраїльського уряду.

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