Китай відповів, чи постачає зброю до РФ

Китай запевнив, що не продає зброю Росії і не постачає її в зону бойових дій на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї своєму українському колезі Дмитру Кулебі, передає The Guardian.

Він запевнив, що Пекін "дотримується політичного розв'язання проблем у гарячих точках, наполягає на сприянні миру та переговорах, не підливає масла у вогонь, не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту".

Водночас війну в Україні Китай продовжує називати "українською кризою".

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", – сказав глава китайського МЗС.

"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – додав Ван Ї.

Своєю чергою Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова підтримувати дружні відносини з Китаєм на всіх рівнях.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і його китайський колега Ван Ї / Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Нагадаємо, що 8 лютого російський диктатор Путін зателефонував лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

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