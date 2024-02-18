Китай ответил, поставляет ли оружие в РФ

В то же время, войну в Украине Китай продолжает называть "украинским кризисом".

Китай заверил, что не продает оружие России и не снабжает его в зону боевых действий на украинской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И своему украинскому коллеге Дмитрию Кулеби, передает The Guardian.

Он заверил, что Пекин "придерживается политического решения проблем в горячих точках, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует ситуацию и не продает оружие в районы конфликта или сторонам конфликта".

В то же время, войну в Украине Китай продолжает называть "украинским кризисом".

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам", – сказал глава китайского МИД.

"Мы будем продолжать играть конструктивную роль в быстром прекращении войны и восстановлении мира. Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", – добавил Ван И.

В свою очередь Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова поддерживать дружеские отношения с Китаем на всех уровнях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его китайский коллега Ван И / Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Напомним, что 8 февраля российский диктатор Путин позвонил по телефону лидеру КНР Си Цзиньпину.

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