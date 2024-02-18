Китай ответил, поставляет ли оружие в РФ

В то же время, войну в Украине Китай продолжает называть "украинским кризисом".
Китай заверил, что не продает оружие России и не снабжает его в зону боевых действий на украинской территории.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И своему украинскому коллеге Дмитрию Кулеби, передает The Guardian.
Он заверил, что Пекин "придерживается политического решения проблем в горячих точках, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует ситуацию и не продает оружие в районы конфликта или сторонам конфликта".
В то же время, войну в Украине Китай продолжает называть "украинским кризисом".
"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам", – сказал глава китайского МИД.
"Мы будем продолжать играть конструктивную роль в быстром прекращении войны и восстановлении мира. Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", – добавил Ван И.
В свою очередь Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова поддерживать дружеские отношения с Китаем на всех уровнях.
Напомним, что 8 февраля российский диктатор Путин позвонил по телефону лидеру КНР Си Цзиньпину.
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