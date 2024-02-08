Путин позвонил Си Цзиньпину: о чем говорили

Официальным поводом для разговора стало приветствие российского президента с наступлением китайского Нового года.

В четверг, 8 февраля, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с коммунистическим лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которого речь шла о необходимости защиты обеих стран от "иностранного вмешательства".

Об этом сообщает китайский государственный телеканал CCTV.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество, а также "защищать суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран и решительно противостоять вмешательству иностранных сил в их внутренние дела".

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Путин в свою очередь заверил, что Россия твердо придерживается принципа единого Китая и выступает "против любого опасного поведения, провоцирующего Китай в тайваньском вопросе".

В сообщении Кремля об этом телефонном разговоре говорится, что лидеры России и Китая осудили "политику вмешательства" США во внутренние дела других стран и обвинили Вашингтон в попытке сдерживать Россию и Китай.

Официально телефонный разговор между китайским и российским лидерами был связан с приветствием Путина по случаю Года Дракона в Китае, который начинают праздновать в субботу, 10 февраля.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Китай предупредил Украину об негативных последствиях для двусторонних отношений из-за внесения китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

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