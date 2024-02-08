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В Австралии вертолеты Taipan вместо утилизации предлагают отправить на помощь Украине

В Австралии вертолеты Taipan вместо утилизации предлагают отправить на помощь Украине

Вертолеты MRH90 Taipan / Фото: Associated Press

Несколько вертолетов все еще можно вернуть к пригодному для полетов состоянию.

В Австралии группа бывших военных и техников согласилась на волонтерских началах восстановить вертолеты Taipan, подлежащие утилизации, и отправить их в Украину. Они направили свое предложение министру обороны.

Об этом сообщает издание АВС.

"Совместными усилиями австралийского сообщества мы могли бы коллективно спасти эти ценные планеры для страны, отчаянно нуждающейся в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей", — сказал бывший австралийский солдат Крис Мур в комментарии изданию.

Источники, знакомые с процессом утилизации, считают, что несколько вертолетов все еще можно вернуть к пригодному для полетов состоянию, но признают, что многие планеры разобраны до состояния, не подлежащего ремонту.

Бывший инженер по техническому обслуживанию Стюарт Муни утверждает, что с радостью "предложит свои услуги бесплатно по сборке MRH90 Taipan для Украины, если правительство изменит решение об их утилизации".

В то же время представитель Минобороны Австралии сообщил, что разбор вертолетов уже на стадии завершения, и подтвердили, что процесс утилизации еще не завершен.

Напомним, Украина сделала официальный запрос на передачу MRH90 Taipan 19 декабря 2023 года, несмотря на проблемы безопасности и эксплуатации этих вертолетов.

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