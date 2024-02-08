Путін зателефонував Сі Цзіньпіну: про що говорили

Офіційним приводом для розмови стало привітання російського президента з настанням китайського Нового року.

У четвер, 8 лютого, відбулася телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна з комуністичним лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої йшлося про необхідність захисту обох країн від “іноземного втручання”.

Про це повідомляє китайський державний телеканал CCTV.

Сі Цзіньпін наголосив, що Росія та Китай повинні активізувати стратегічну співпрацю, а “також захищати суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн і рішуче протистояти втручанню іноземних сил у їхні внутрішні справи".

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Путін своєю чергою запевнив, що Росія твердо дотримується принципу єдиного Китаю і виступає "проти будь-якої небезпечної поведінки, яка провокує Китай у тайванському питанні".

У повідомленні Кремля про цю телефонну розмову йдеться, що лідери Росії та Китаю засудили “політику втручання” США у внутрішні справи інших країн і звинуватили Вашингтон у спробі стримувати Росію та Китай.

Офіційно телефонна розмова між китайським і російським лідерами була пов’язана з привітанням Путіна з нагоди Року Дракона в Китаї, який починають святкувати в суботу, 10 лютого.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Китай попередив Україну про негативні наслідки для двосторонніх відносин через внесення китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

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