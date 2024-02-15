Голова ФБР таємно прилітав до Ізраїля - ЗМІ

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей відвідав з незапланованим візитом Ізраїль, де зустрівся з працівниками силових органів країни і обговорив розслідування щодо дій бойовиків ХАМАС.

Про це інформує The New York Times.

Видання повідомляє, що ФБР співпрацює з ізраїльськими колегами після терактів 7 жовтня, внаслідок яких загинуло приблизно 1200 осіб. Ще 25 осіб потрапили до полону бойовиків.

"Партнерство ФБР з нашими ізраїльськими колегами є давнім, тісним і міцним. І я впевнений, що близькість наших відомств сприяла нашій здатності так швидко реагувати на ці напади і забезпечити максимально ефективну підтримку", - сказав Рей за підсумками візиту.

Видання зазначає, що у Сполучених Штатах була спеціально створена група ЦРУ, щоб допомогти Ізраїлю полювати на вищих лідерів ХАМАС. Крім того, спецслужби США підвищили пріоритетність збору інформації щодо бойовиків ХАМАС.

Співробітники ЦРУ також брали активну участь у переговорах щодо звільнення заручників, яких в Секторі Гази утримують бойовики ХАМАС.

Після візиту Крістофер Рей попрямував до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден закликав встановити шеститижневе перемирʼя у Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль завдав масованих ударів на півдні Сектора Гази.

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