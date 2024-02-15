Глава ФБР тайно прилетал в Израиль — СМИ

ФБР сотрудничает с израильскими коллегами по терактам 7 октября.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй посетил с незапланированным визитом Израиль, где встретился с работниками силовых органов страны и обсудил расследование действий боевиков ХАМАС.

Об этом информирует The New York Times.

Издание сообщает, что ФБР сотрудничает с израильскими коллегами после терактов 7 октября, в результате которых погибли около 1200 человек. Еще 25 человек попали в плен боевиков.

"Партнерство ФБР с нашими израильскими коллегами является давним, тесным и крепким. И я уверен, что близость наших ведомств способствовала нашей способности так быстро реагировать на эти нападения и обеспечить максимально эффективную поддержку", — сказал Рей по итогам визита.

Издание отмечает, что в Соединенных Штатах была специально создана группа ЦРУ, чтобы помочь Израилю охотиться на высших лидеров ХАМАС. Кроме того, спецслужбы США повысили приоритетность сбора информации по поводу боевиков ХАМАС.

Сотрудники ЦРУ также активно участвовали в переговорах по освобождению заложников, которых в Секторе Газы удерживают боевики ХАМАС.

После визита Кристофер Рэй направился в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден призвал установить шестинедельное перемирие в Секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль нанес массированные удары на юге Сектора Газа.

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