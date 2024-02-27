Боррель заявив, що Ізраїль допоміг створити ХАМАС

Він уточнив, що не каже про те, що Ізраїль фінансував терористів.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль свого часу допоміг створити терористичне угруповання ХАМАС, проти якого тепер ЦАХАЛ воює на території Сектора Гази.

Про це інформує The Times of Israel.

Він уточнив, що не каже про те, що Ізраїль фінансував терористів ХАМАС, але він уможливив його розвиток.

"Я не кажу, що Ізраїль фінансував його, надсилаючи чеки, але він уможливив розвиток ХАМАС як конкурента провідної палестинської партії ФАТХ. Це беззаперечна реальність, що Ізраїль зробив ставку на розкол палестинців, створивши силу для протистояння ФАТХ", — сказав Боррель.

Раніше Боррель вже заявляв, що "ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську адміністрацію на чолі з ФАТХ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльські війська готові змінити терміни проведення операції у міст і Рафак, що на півдні Сектора Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Бразилії зробив гучну заяву про війну в Газі та отримав різку відповідь від Ізраїлю.

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