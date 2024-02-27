Сікорський розповів, що буде, якщо Путін переможе в Україні

Сікорський зазначив, що вторгнення РФ до України це аж ніяк не регіональна сварка, а війна з глобальними наслідками.

Якщо країни Заходу не допоможуть Україні захистити себе від російської агресії, то це розвʼяже руки російському диктатору Путін влаштувати ще більше війн у світі.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

Сікорський зазначив, що вторгнення РФ до України "це аж ніяк не регіональна сварка, а війна з глобальними наслідками". Тож "якщо Захід вирішить залишити Україну або зробить традицією невтручання у ситуацію, Путін та всі інші супротивники у світі, зрозуміють, що їм може зійти з рук усе, що вони захочуть".

"Путін набагато ближче підступить до кордонів країн НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, де нашим дітям доведеться воювати з ним. Зрештою, Путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується". Програш йому відкриє ворота для більшого хаосу, більшої нестабільності, більших воєн", - сказав Сікорський.

Крім того, дипломат заявив, що умиротворення може здатися легшим шляхом, "але насправді це глухий кут".

"Якщо Америка не зможе об'єднатися з Європою і дати можливість Україні відкинути Путіна назад, я боюся, що наша сім'я демократичних країн почне розпадатися. Союзники шукатимуть інші способи гарантувати свою безпеку. Вони почнуть "хеджуватися" (обмеження ризику через протилежне рішення. - ред.). Деякі з них націляться на найсучаснішу зброю, розпочавши нову ядерну гонку. Передусім, я думаю про Далекий Схід", - сказав міністр.

Сікорський розповів, що агресію Кремля все ще можна спинити, оскільки він нападає лише тоді, коли впевнений, що йому все зійде рук і відступає перед потужною силою, яку не здатен перемогти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України.

Крім того, ми раніше інформували, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

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