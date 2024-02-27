Сикорский рассказал, что будет, если Путин победит в Украине

Сикорский отметил, что вторжение РФ в Украину это отнюдь не региональная ссора, а война с глобальными последствиями.
Если страны Запада не помогут Украине оградить себя от российской агрессии, то это развяжет руки российскому диктатору Путин устроить еще больше войн в мире.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.
Сикорский отметил, что вторжение РФ в Украину "это отнюдь не региональная ссора, а война с глобальными последствиями". Так что "если Запад решит покинуть Украину или сделает традицией невмешательства в ситуацию, Путин и все другие противники в мире поймут, что им может сойти с рук все, что они захотят".
"Путин гораздо ближе подступит к границам стран НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, где нашим детям придется воевать с ним. В конце концов, Путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается". Проигрыш ему откроет ворота для большего хаоса, большей нестабильности", больших войн", — сказал Сикорский.
Кроме того, дипломат заявил, что умиротворение может показаться более легким путем, "но на самом деле это тупик".
"Если Америка не сможет объединиться с Европой и дать возможность Украине отбросить Путина назад, я боюсь, что наша семья демократических стран начнет распадаться. Союзники будут искать другие способы обеспечить свою безопасность. Они начнут "хеджироваться" (ограничение риска через противоположное решение) .- ред.). Некоторые из них нацелятся на самое современное оружие, начав новую ядерную гонку. Прежде всего, я думаю о Дальнем Востоке", — сказал министр.
Сикорский рассказал, что агрессию Кремля все еще можно остановить, поскольку он нападает только тогда, когда уверен, что ему все сойдет рук и отступает перед мощной силой, которую не может победить.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.
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