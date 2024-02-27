Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 27 февраля

Астрологический прогноз на 27 февраля

Зеркало - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, нужно продолжать работу над теми, которые были начаты ранее.

Символ дня: зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений, особенно если без промедления обратиться за медицинской помощью. 

Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить зеленью, овощами и фруктами. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Магия и мистика дня: результативными окажутся заговоры против сглаза и порчи. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но из них можно почерпнуть интересную информацию о проблемах, которые существуют в жизни человека. 

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек. 

Цитата дня: "Во сем виноват Эйнштейн. В 1905 году он заявил, что абсолютного покоя нет, и с тех пор его действительно нет" (Стивен Ликок). 

Читайте также: 

В Париже соберутся лидеры государств, чтобы "подтолкнуть" поддержку Украины

В Париже соберутся лидеры государств, чтобы "подтолкнуть" поддержку Украины

Похожие темы:

Следующая публикация