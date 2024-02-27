Астрологічний прогноз на 27 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: від початку нових справ краще відмовитись, треба продовжувати роботу над тими, що були розпочаті раніше.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: кахолонг, опал, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, тривають довго, але минають без наслідків та ускладнень, особливо якщо зволікати звернутися за медичною допомогою.

Харчування дня: жирні та м'ясні страви необхідно замінити зеленню, овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Магія та містика дня: результативними виявляться змови проти пристріту та пороблення.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але з них можна отримати цікаву інформацію про проблеми, які існують у житті людини.

Табу дня: необхідно відмовитись від шкідливих звичок.

Цитата дня: «У цьому винен Ейнштейн. 1905 року він заявив, що абсолютного спокою немає, і відтоді його справді немає» (Стівен Лікок).

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