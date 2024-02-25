Узгоджено "контури угоди" між Ізраїлем та ХАМАСом: результат переговорів

На переговорах у Парижі, які відбулися 23 лютого, було досягнуто “порозуміння” щодо можливої угоди між Ізраїлем та ХАМАСом щодо звільнення заручників та припинення вогню у Секторі Гази.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю CNN.

“Представники Ізраїлю, Сполучених Штатів, Єгипту та Катару дійшли порозуміння між собою щодо того, як виглядатимуть основні контури угоди про заручників та тимчасове припинення вогню”, - сказав він.

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За словами Саллівана, наразі узгоджуються деталі і найближчими днями перемовники можуть досягнути остаточної згоди.

“Катар і Єгипет повинні будуть провести непрямі дискусії з ХАМАСом, тому що в кінцевому підсумку їм [ХАМАСу] доведеться погодитися звільнити заручників”, - додав він.

Позиція Ізраїлю

Ізраїльську делегацію в Парижі очолював керівник розвідувального агентства “Моссад” Давід Барнеа. Угода передбачає звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, в обмін на палестинських в'язнів в Ізраїлі.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю, 25 лютого, заявив в інтерв’ю CBS News, що для досягнення угоди ХАМАС повинен відмовитись від своїх “маревних вимог”, не уточнивши, про що саме йдеться. Він також додав, що рано чи пізно це палестинське угруповання буде знищене.

“Якщо у нас буде угода, це [знищення ХАМАСу] буде трохи відкладено. Але це станеться. Якщо у нас не буде угоди, ми все одно це зробимо. Це треба зробити. Тому що цілковита перемога — це наша мета, а цілковита перемога є в межах досяжності. Не через кілька місяців, а через кілька тижнів після початку операції”, - завив ізраїльський лідер.

Тим часом єгипетські ЗМІ повідомили у неділю, 25 лютого, що переговори за участі чотирьох країн та ХАМАСу щодо припинення вогню поновилися в Досі, столиці Катару.

Нагадаємо, США запропонували резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до тимчасового припинення вогню в Секторі Гази і попереджає про наслідки запланованої Ізраїлем наземної операції в Рафаху - місті в Секторі Гази на кордоні з Єгиптом.

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