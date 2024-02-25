Половина німців проти передавання Taurus Україні

У Німеччині 49% громадян виступають проти надання українським Збройним силам далекобійних ракет Taurus.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту INSA для газети Bild am Sonntag.

Зазначається, що більшість опитаних німців висловилися проти постачання Україні ракет Taurus - це 49%. Підтримали передавання такого озброєння 35% із 1003 респондентів. Утрималися від відповіді 16% респондентів.

Крім того 56% опитаних вважають, що Німеччині слід більше працювати для вирішення війни шляхом переговорів між Росією та Україною. Натомість 29% - проти.

Між тим, у порівнянні з січнем побільшало німців, які вважають, що європейські країни мають наростити постачання зброї та боєприпасів для України.

Нагадаємо, днями Бундестаг ухвалив рекомендацію надати Україні ракети Taurus. Раніше керівна коаліція "Світлофор" підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння.

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