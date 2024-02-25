СБУ викрила торік 47 агентурних мереж ворога: де діяла найбільша

Минулого року Служба безпеки України викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024".

"47 агентурних мереж - це справжній "гадюшник" на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога”, - наголосив він.

За словами Малюка, у Дніпрі вдалося викрити агентурну мережу "Сєрп", яка діяла довгий час, було затримано 8 осіб. Найбільша агентурна мережа діяла в Миколаєві, до неї належало 13 осіб.

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"Всі працювали на ГРУ (російську військову розвідку, - ТСН.ua). Велику кількість інформації передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. Сьогодні вони дають викривальні покази", - додав голова СБУ.

Окрім того, СБУ протидіяла спробам технічного проникнення ворога до Сил оборони. Співробітники спецслужби виявили понад тисячу таких проникнень, для яких ворог використовував 7 типів ШПЗ – шифрувально-програмних закладок.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тисячам зрадникам і майже 5 тисячам колаборантам, пособникам РФ і навідникам. Зокрема, триває робота з очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям Московського патріархату.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині затримали жінку, яка передавала інформацію про військові шпиталі та переміщення Сил оборони сину, який воює проти України у лавах так званої "армії ДНР".

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