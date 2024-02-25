В Одесі зросла кількість загиблих через атаку дронів 23 лютого

В Одесі зросла кількість жертв атаки російських безпілотників 23 лютого. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу 23 лютого 2024-го збільшилася", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, в лікарні померла жінка 1952 року народження. Одеситку рятувальники витягнули з-під завалів, під якими вона перебувала близько двох годин.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого в Одеській області було оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ інформували про рух російських безпілотників в області та місті. Унаслідок ворожої атаки було зруйновано одноповерховий житловий будинок. Спочатку повідомлялося про одного загиблого чоловіка та трьох поранених.

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