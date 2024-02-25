В Одессе выросло количество погибших из-за атаки дронов 23 февраля

В Одессе увеличилось количество жертв атаки российских беспилотников 23 февраля. Пока известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля 2024 увеличилось", — говорится в его сообщении.

По его словам, в больнице скончалась женщина 1952 года рождения. Одесситка спасатели были извлечены из-под завалов, под которыми она находилась около двух часов.

Напомним, поздно вечером 23 февраля в Одесской области была объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ информировали о движении российских беспилотников в области и городе. В результате вражеской атаки был разрушен одноэтажный жилой дом. Сначала сообщалось об одном погибшем мужчине и трех раненых.

Читайте также: