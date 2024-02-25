Россияне атаковали село в Запорожской области: есть жертвы

оккупанты ударили по населенному пункту во время тревоги.

Днем 25 февраля российские оккупанты нанесли удар по селу Широкое Запорожского района. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Один человек погиб. Трое раненых. Таковы последствия вражеского удара по фермерскому хозяйству в селе Малышевка Широковской громады", — подчеркнул глава ОВА.

К слову, атака на населенный пункт произошла во время одной из воздушных тревог, связанной с угрозой ударов баллистическими ракетами.

Напомним, глава Херсонской ОВА сообщил, что в течение 25 февраля кафиры беспощадно обстреливают Херсонщину из разного вида вооружения: танков, минометов, артиллерии, дронов.

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