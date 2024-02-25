Он добавил о попытке врага копировать украинские дроны и вероятно третье поражение Крымского моста.

Оккупантов в Крыму ждут "много разных сюрпризов" как в воздухе, так и в море до 26 февраля.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает "24 Канал".

"Много разных сюрпризов: и в воздухе, и в море. Много всего интересного, но по понятным причинам никаких деталей я сообщить не могу", — сказал Малюк.

По его словам, Крымский мост сейчас не работает должным образом: враг не может перемещать им ни средства поражения, ни более ценное оружие.

"Мы дважды его успешно поразили" — подчеркнул Малюк, не разглашая деталей относительно дальнейших действий.

Он также подчеркнул, что морские дроны СБУ Sea Baby – это флагман, который используется не только в режиме "камикадзе", но и выполняет многие другие задачи.

Ранишп Глава СБУ генерал Василий Малюк заявлял, что бороться с врагом помогает ментальная связь между украинскими воинами разных поколений.

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