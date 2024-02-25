Голова СБУ Малюк анонсував "сюрпризи" для окупантів

Він додав про намагання ворога копіювати українські дрони та ймовірне третє ураження Кримського моста.

На окупантів в Криму чекають "багато різних сюрпризів" як в повітрі, так і в морі до 26 лютого.

Про це сказав голова Служби безпеки Україну Василь Малюк, передає "24 Канал".

"Багато різних сюрпризів: і в повітрі, і в морі. Багато всього цікавого, але із зрозумілих причин жодних деталей я повідомити не можу", - сказав Малюк.

За його словами, Кримський міст зараз не функціонує належним чином: ворог не може переміщувати ним ні засоби ураження, ні ціншу зброю.

"Ми двічі його успішно уразили" - наголосив Малюк, не розголошуючи деталей щодо подальших дій.

Він також наголосив, що морські дрони СБУ Sea Baby - це флагман, який використовується не лише у режимі "камікадзе", але й виконує багато інших завдань.

Ранішп Голова СБУ генерал Василь Малюк заявляв, що боротися з ворогом допомагає ментальний зв’язок між українськими воїнами різних поколінь.

Читайте також: