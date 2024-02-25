Відомий український співак впав зі сцени на глядачів просто під час виступу

З українським співаком Ярославом Карпуком, він же YAKTAK, який відомий за хітами "Уночі", "Не мовчи", "Лелеки" стався неприємний інцидент.

Наразі виконавець перебуває у турі містами України. Під час одного зі своїх концертів в рамках туру у місті Фастів артист, виконуючи пісню, підійшов до краю сцени. І чи то він втратив рівновагу, чи то віддані фанатки так хотіли дістатися ближче до свого кумира і стягнули його, в результаті чого YAKTAK впав просто на глядачів, які були під сценою. Відео з падінням знаменитості у своєму TikTok поділився користувач balachuk_

Український співак YAKTAK впав зі сцени просто під час виступу

На щастя, ані співак, ані його прихильники у результаті інциденту травми не отримали. Як наче нічого й не сталося, артист швидко підвівся на ноги і продовжив співати вже в оточенні присутніх у залі. Фанати були несамовиті від щастя, що вони мають змогу бути так близько до свого кумира. Тим часом, у коментарях юзери пожартували, що треба було загадати бажання, бо "зірка впала".

Я б на їхньому місці бажання загадала, зірка впала

Пам'ятаю цей момент! Фастів. Молодець не розгубився!

Його напевно стягнули

Нагадаємо, нещодавно неприємний інцидент під час концерту також стався з американською попзіркою Мадонною. Виконавиця під час виступу просто на сцені випадково впала зі стільця.

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