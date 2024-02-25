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Ухилянт став "вдівцем" за живої дружини: "геніальна" схема втечі за кордон

Ухилянт став "вдівцем" за живої дружини: "геніальна" схема втечі за кордон

Ухилянт "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон / Фото: ДПСУ

За даними прикордонників, фальшивий документ йому дав водій автобуса, яким він прямував до Угорщини. 

Військовозобов'язаний "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон, але його "геніальний" план провалився на кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

"Чоловік разом з паспортом надав на контроль свідоцтва про смерть дружини, про шлюб та про народження дитини. Ці документи мали бути підставою для його виїзду за кордон як батька-одинака. Втім, прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене", - йдеться у повідомленні. 

Чоловік зізнався, що дружина жива, а фальшивий документ йому дав водій автобуса, яким він прямував до Угорщини. 

Тепер обом чоловікам доведеться відповідати за вчинене перед законом, запевнили у ДПСУ.

Нагадаємо, на кордоні із Словаччиною затримали бігунів-ухилянтів.

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