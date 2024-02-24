На кордоні затримали бігунів-ухилянтів: що придумали цього разу

За інформацією прикордонників, на всіх правопорушників складено адмінпротоколи.

Українські прикордонники затримали декілька груп порушників намагалися незаконно дістатися Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що рух першої групи у бік державного кордону зафіксувала фотопастка. Затримали невідомих під час подолання ними загороджувального паркану.

Друга група чоловіків наважилася на "подорож" за кордон через гірську та лісисту ділянку, небезпечну для життя.

Про перебування ще однієї сторонньої особи біля держрубежу сповістив сигналізаційний комплекс. Прикордонний наряд виявив порізаний колючий дріт та юнака, який почав втікати. Його затримали за кількасот метрів від кордону.

Ще двоє порушників на контроль разом з паспортами надали довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов’язаного. Втім, документи виявилися підробленими.

За інформацією прикордонників, на всіх правопорушників складено адмінпротоколи, а чоловікам, які використовували фальшиві документи, загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що четверо ухилянтів збиралися потрапити горами до Румунії.

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