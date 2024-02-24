США могли б зробити більше для України: несподіване зізнання Курта Волкера

Постачання ракет Javelin та протитанкових систем до України почалося ще у 2017 році, але цього було замало.

За президентства Дональда Трампа Сполучені Штати збільшили безпекову допомогу Україні, але її обсяги були недостатніми.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в ефірі національного телемарафону.

"Моя робота на посаді спеціального представника США полягала в тому, щоби добитися зняття ембарго на постачання зброї в Україну, щоби це дозволило розпочати постачання ракет Javelin, протитанкових систем в Україну. Ми зробили це у 2017-му році і ми збільшували нашу оборонну підтримку України щороку”, - зауважив він.

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Однак, за словами Курта Волкера, ця безпекова допомога Україні була недостатньою.

“За часів адміністрації Трампа ми збільшили нашу безпекову допомогу. Але якщо говоримо про ті часи, йдеться лише про 425-450 мільйонів доларів. Ми могли б зробити більше в той час, коли це мало б більше значення. Уже за часів адміністрації Байдена, коли Росія фактично готувала повномасштабне вторгнення, тоді вже ми почали збільшувати реальні суми коштів і реальні обсяги військової підтримки, але могли це зробити і раніше", - зізнався американський дипломат.

Нагадаємо, Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, так і не проголосувавши щодо законопроєкту про допомогу Україні. Президент США Джо Байден емоційно заявив, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута.

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