Чи будуть в Україні війська НАТО: Зеленський дав чітку відповідь

Війська західних партнерів можуть з’явитися на території нашої держави і вести бойові дії лише в одному випадку - коли Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Перемовини про застосування в Україні військ західних партнерів для протистояння російській агресії не ведуться.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції під час форуму "Україна. Рік 2024".

Український лідер уточнив, що війська західних партнерів можуть з’явитися на території нашої держави і вести бойові дії лише в одному випадку - коли Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

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“Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніші безпекові гарантії, тоді ми будемо використовувати 5 статтю”, - наголосив він.

Щоправда при цьому Зеленський додав, що такий варіант малоймовірний.

“З досвіду, як ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, Росія не нападає”, - пояснив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна зараз ближче до Альянсу, ніж будь-коли раніше. А її членство – це питання часу.

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