Володимир Зеленський провів пресконференцію: про що говорив президент

Сьогодні, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського. За результатами форуму глава держави дав пресконференцію.

ТСН.ua зібрав головні заяви Зеленського.

У Путіна є плани до 2030 року. Він бачить себе до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше

Перший саміт лідерів країн за формулою миру відбудеться навесні, "в найближчі тижні і місяці". На саміті буде розроблено план, який буде доопрацьовано і передано РФ

Україна не програє в цій війні, у нас немає іншої альтернативи

Зеленський перебуває "в позитиві" з приводу нещодавніх обіцянок із Заходу про далекобійні ракети ATACMS

Нам потрібно більше засобів ППО. Без США не можна посилити ППО України. Є деякі види озброєння, які залежать лише від Америки.

Якщо проблеми з Польщею не вирішуватимуться, ми будемо захищати наш бізнес

Важливо посилити Україну для перемоги

31 тисяча українських військових загинула в цій війні, росіян загинуло 180 тисяч: "Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожен - це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Всього втрат в сумі з пораненими у росіян до 500 тисяч"

Франція планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем

Третій рік війни в Україні – переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо

в Україні – переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо Чотири бригади, які готувалися до контрнаступу, не отримали обіцяної західної техніки. Вони просто не брали участь у контрнаступ

Військове керівництво має "чіткий план" щодо нового контрнаступу ЗСУ.

Нам буде складно у березні-квітні. Росія готуватиме контрнаступ на початку літа

Нагадаємо, минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.

Читайте також: