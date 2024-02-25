Володимир Зеленський провів пресконференцію: про що говорив президент

Глава держава відповів на головні запитання журналістів.
Сьогодні, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського. За результатами форуму глава держави дав пресконференцію.
ТСН.ua зібрав головні заяви Зеленського.
- У Путіна є плани до 2030 року. Він бачить себе до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше
- Перший саміт лідерів країн за формулою миру відбудеться навесні, "в найближчі тижні і місяці". На саміті буде розроблено план, який буде доопрацьовано і передано РФ
- Україна не програє в цій війні, у нас немає іншої альтернативи
- Зеленський перебуває "в позитиві" з приводу нещодавніх обіцянок із Заходу про далекобійні ракети ATACMS
- Нам потрібно більше засобів ППО. Без США не можна посилити ППО України. Є деякі види озброєння, які залежать лише від Америки.
- Якщо проблеми з Польщею не вирішуватимуться, ми будемо захищати наш бізнес
- Важливо посилити Україну для перемоги
- 31 тисяча українських військових загинула в цій війні, росіян загинуло 180 тисяч: "Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожен - це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Всього втрат в сумі з пораненими у росіян до 500 тисяч"
- Франція планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем
- Третій рік війни в Україні – переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо
- Чотири бригади, які готувалися до контрнаступу, не отримали обіцяної західної техніки. Вони просто не брали участь у контрнаступ
- Військове керівництво має "чіткий план" щодо нового контрнаступу ЗСУ.
- Нам буде складно у березні-квітні. Росія готуватиме контрнаступ на початку літа
Нагадаємо, минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.
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