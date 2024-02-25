Від чого залежатиме формат закінчення війни – Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський сказав, що третій рік війни в Україні – переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо.

Про це він розповів на форумі "Україна. Рік 2024".

"Хтось про це говорить, хтось про це мовчить. Це переламний рік. І тому нам потрібна і мужність і стійкість, щоб вижити. Я думаю, від цього року буде залежати формат закінчення війни", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський вперше назвав кількість загиблих воїнів України на фронті.

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