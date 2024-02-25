От чего будет зависеть формат окончания войны – Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что третий год войны в Украине – переломный. Это год выборов, расфокусировки, всего сразу, вызовов снаружи, внутри и т.д.

Об этом он рассказал на форуме "Украина. Год 2024".

"Кто-то об этом говорит, кто-то об этом молчит. Это переломный год. И поэтому нам нужны и мужество и стойкость, чтобы выжить. Я думаю, от этого года будет зависеть формат окончания войны", — отметил президент.

Напомним, Зеленский впервые назвал количество погибших воинов Украины на фронте.

Читайте также: