Зеленский назвал, кто убил Навального

Зеленский считает, что в России был только убитый политик, которого убили.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российского оппозиционера Алексея Навального убил Кремль.
Такое мнение глава государства высказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
"У них был один человек (Алексей Навальный – ред.), который мог вести оппозиционную политику. Он за это был в тюрьме. Они его убили. И не надо сейчас говорить, каким образом. Они его убили Кремлем – и где их ответ как общества и общественности. Это же их гражданин. Почему спрашивают меня (о Навальном — ред.). Так спросите у них (россиян — ред.), он же — их гражданин. Потому что им все равно на это", — сказал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал смерть Навального в российской колонии.
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