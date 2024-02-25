Зеленский назвал, кто убил Навального

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российского оппозиционера Алексея Навального убил Кремль.

Такое мнение глава государства высказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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"У них был один человек (Алексей Навальный – ред.), который мог вести оппозиционную политику. Он за это был в тюрьме. Они его убили. И не надо сейчас говорить, каким образом. Они его убили Кремлем – и где их ответ как общества и общественности. Это же их гражданин. Почему спрашивают меня (о Навальном — ред.). Так спросите у них (россиян — ред.), он же — их гражданин. Потому что им все равно на это", — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал смерть Навального в российской колонии.

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