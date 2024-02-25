Зеленський назвав, хто вбив Навального

Зеленський вважає, що в Росії був лише опозиційний політик, якого вбили.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російського опозиціонера Олексія Навального вбив Кремль.

Таку думку глава держави висловив під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

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"У них була одна людина (Олексій Навальний - ред.), яка могла вести опозиційну політику. Він за це був у тюрмі. Вони його вбили. І не треба зараз говорити, яким чином. Вони його вбили Кремлем - і де їхня відповідь як суспільства та громадськості. Це ж їхній громадянин. Чому запитують мене (про Навального - ред.). Так запитайте у них (росіян - ред.), він же - їхній громадянин. Бо їм все одно на це", - сказав він.

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Наагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував смерть Навального в російській колонії.

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