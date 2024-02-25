Алла Костромічова чесно відповіла, чи планує повертатися до України

Відома українська модель, зірка світових подіумів, Алла Костромічова поділилася своїми планами на майбутнє.

Так, у себе на сторінці в Instagram Алла відповіла на одне з найпопулярніших запитань її підписників про переїзд з-за кордону на батьківщину. Зокрема, модель зазначила, що ще з 2009 року проживає за межами України й прилітала додому лише у робочих справах.

"Дуже багато таких запитань. Любі мої, я з 2009 року жила у Нью-Йорку і приїжджала до Києва лише на знімання проєктів", - написала Костромічова.

Алла Костромічова / Фото: instagram.com/alla

Знаменитість також зізналася, що за останній час вона емігрувала з Нью-Йорку до Пуерто-Рико, де нині перебуває з чоловіком, бізнесменом Джейсоном Капоне, та їхніми двома дітьми. Зокрема, Алла наголосила, що її донечка, яка народилася вже за кордоном, ще на грудному вигодовуванні. Тому попри її тугу за домом, вона не зможе повернутися до України.

"2020 року під час ковіду ми з чоловіком переїхали в Пуерто-Рико, де народилася Аврора (донька - прим. ред.). Я все ще годую її груддю. Я дуже сумую, але об'єктивно наразі це неможливо", - додала Алла.

Нагадаємо, нещодавно Алла Костромічова потішила шанувальників родинним контентом. Зокрема, модель показала рідкісні кадри з чоловіком і помітно підрослим сином.

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