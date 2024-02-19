Війна РФ проти України 2023 року: у НАТО визнали свою помилку

У НАТО повідомили, що Україна від початку 2022 року повернула 50% окупованих територій.

У НАТО визнали, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.

Таку думку висловив Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, яку наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

З огляду на перебіг війни минулого року, він закликав західних союзників не повторити цю помилку у цьому році.

"Ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році", - сказав топкерівник НАТО.

"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим", - додав Бауер.

Нагадаємо, як пише Bloomberg, члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

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