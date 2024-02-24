Питання не "якщо", а "коли": Столтенберг про членство України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна зараз ближче до Альянсу, ніж будь-коли раніше. А її членство – це питання часу.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Президент Росії Володимир Путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного – Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а питання "коли". А поки ми чекаємо на цей день, НАТО і надалі підтримуватиме Україну - заради вашої і нашої безпеки", - зазначив Єнс Столтенберг.

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Нагадаємо, у НАТО визнали, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України 2023 року.

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