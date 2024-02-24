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"Україна ніколи не буде перемогою Росії" – Байден

"Україна ніколи не буде перемогою Росії" – Байден

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден висловився про війну Росії проти України.

Президент США Джо Байден у другі роковини повномасштабного вторгнення РФ до України висловився про війну і наголосив, що "Україна ніколи не буде перемогою Росії".  

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зможе знищити любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Байден вилаявся на Путіна, згадавши про ядерну загрозу – "божевільний с**ий син".

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