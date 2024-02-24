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18-річна донька Олі Полякової похизувалася романтичним сюрпризом від бойфренда

18-річна донька Олі Полякової похизувалася романтичним сюрпризом від бойфренда

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Парочка прогулювалася вечірнім Києвом.

Старша донька української співачки Олі ПоляковоїМаша – похизувалася романтикою разом зі своїм новим бойфрендом.

У своєму Instagram 18-річна блогерка опублікувала миле відео з коханим. До слова, Маша показала, як вони разом проводять час. Парочка в однакових образах прогулювалася вечірнім Києвом.

Юні закохані проводили час біля станції метро "Арсенальна". Парочка обіймалася, танцювала та насолоджувалася компанією одне одного. Наприкінці відео бойфренд зробив Маші романтичний сюрприз.

Старша донька Олі Полякової похизувалася романтикою з бойфрендом-красенем

Старша донька Олі Полякової похизувалася романтикою з бойфрендом-красенем

Зокрема, обранець попросив блогерку закрити очі руками. Після цього він дістав зі своєї сумки чималий букет гарних квітів. Маша була неабияк рада подарунку та віддячила ніжними обіймами.

Нагадаємо, про те, що Маша не самотня, стало відомо в середині січня, коли вона опублікувала знімок з обранцем. Вже в лютому блогерка підтвердила, що дійсно закрутила новий роман. Також Маша зізналася, чи живе разом з коханим.

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