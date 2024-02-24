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18-летняя дочь Оли Поляковой похвасталась романтическим сюрпризом от бойфренда

18-летняя дочь Оли Поляковой похвасталась романтическим сюрпризом от бойфренда

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Парочка прогуливалась по вечернему Киеву.

Старшая дочь украинской певицы Оли ПоляковойМаша – похвасталась романтикой вместе со своим новым бойфрендом.

В своем Instagram 18-летняя блогерша опубликовала милое видео с возлюбленным. К слову, Маша показала, как они вместе проводят время. Парочка в одинаковых образах прогуливалась по вечернему Киеву.

Юные влюбленные проводили время у станции метро "Арсенальная". Парочка обнималась, танцевала и наслаждалась компанией друг друга. В конце видео бойфренд сделал Маше романтический сюрприз.

Старшая дочь Оли Поляковой похвасталась романтикой с бойфрендом-красавцем

Старшая дочь Оли Поляковой похвасталась романтикой с бойфрендом-красавцем

В частности, избранник попросил блогершу закрыть глаза руками. После этого он достал из своей сумки немалый букет красивых цветов. Маша была очень рада подарку и отблагодарила нежными объятиями.

Напомним, о том, что Маша не одинока, стало известно в середине января, когда она опубликовала снимок с избранником. В феврале блогерша подтвердила, что действительно закрутила новый роман. Также Маша призналась, живет ли вместе с возлюбленным.

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