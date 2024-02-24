"Украина никогда не будет победой России" — Байден

Президент США Джо Байден во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину высказался о войне и подчеркнул, что "Украина никогда не будет победой России".

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

"Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России", — говорится в сообщении.

Напомним, Байден выругался на Путина, вспомнив о ядерной угрозе — "сумасшедший с**ин сын".

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