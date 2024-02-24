Навіщо Путін "політав" на Ту-160: думка експерта

Владімір Путін буцімто здійснив політ на стратегічному бомбардувальнику Ту-160М. Це могло бути інформаційне послання у порядку проведення передвиборчої кампанії.

Про це сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан 24 Каналу.

"Це якась путіноподібна істота. Їх там багато. Двійники, трійники, "подовжувачі", тобто все залежить від завдання. Ось така істота, її покатали, повозили. Розповіли про те, що це був Путін. Та й, будь ласка, – їм там видніше, який з них", – зауважує він.

Нічого нового

Як зазначає експерт, "президент РФ" пів години він політав на Ту-160. Це старий радянський літак, так званий "білий лебідь". Свого часу у нас їх було достатньо, у Полтаві їх виготовляли. Зараз диктатор хоче показати це як нове досягнення.

"Трошки незрозуміло навіщо, але, найімовірніше, це було інформаційне послання у порядку проведення передвиборчої кампанії, не більше. Колись він літав зі стерхами. Незрозуміло, куди ці стерхи поділися, але лаються досі. Зараз лаятимуться льотчики, яким довелося возити цю путіноподібну істоту з валізкою, бо йому навіть на пів години треба її із собою десь возити", – каже льотчик-інструктор.

На думку Світана, це інформаційне послання нікому не буде цікаве. Та й навряд чи Кремль намагається перекрити досягнення наших Повітряних сил – збиття російських літаків.

"Росіяни не знають, що літаки збиваються. Це загальний потік в інформаційному зрізі передвиборчої кампанії, проведення заходів у її межах. Залишилося кілька тижнів до перевиборів – переписування Путіна на Путіна", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін здійснив політ на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М, здатному нести ядерну зброю. Ймовірно, диктатор надсилає сигнал Заходу як нагадування про ядерний потенціал Москви

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