Зачем Путин "полетал" на Ту-160: мнение эксперта

Владимир Путин якобы совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Это могло быть информационное послание в порядке предвыборной кампании.

Об этом сказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан 24 Канала.

"Это какое-то путинообразное существо. Их там много. Двойники, тройники, "удлинители", то есть все зависит от задачи. Вот такое существо, его покачали, повозили. Рассказали о том, что это был Путин. Да и, пожалуйста, – им там виднее, какой из них», – отмечает он.

Ничего нового

Как отмечает эксперт, "президент РФ" полчаса он улетел на Ту-160. Это старый советский самолет, так называемый "белый лебедь". В свое время у нас их было достаточно, в Полтаве их производили. Сейчас диктатор хочет показать это как новое достижение.

"Немножко непонятно зачем, но, вероятнее всего, это было информационное послание в порядке проведения предвыборной кампании, не больше. Когда-то он летал со стерхами. Непонятно, куда эти стерхи делись, но ругаются до сих пор. Сейчас будут ругаться летчики, которым пришлось возить это путинообразное существо с чемоданчиком, потому что ему даже на пол часа надо его с собой где-то возить", – говорит летчик-инструктор.

По мнению Свитана, это информационное послание никому не будет интересно. Да и вряд ли Кремль пытается перекрыть достижения наших Воздушных сил – сбивание российских самолетов.

"Россияне не знают, что самолеты сбиваются. Это общий поток в информационном срезе предвыборной кампании, проведение мероприятий в ее пределах. Осталось несколько недель до перевыборов – переписывание Путина на Путина", – подытожил он.

Напомним, президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерное оружие. Вероятно, диктатор посылает сигнал Западу как напоминание о ядерном потенциале Москвы

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