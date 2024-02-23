У РФ школярів навчатимуть за матеріалами інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону

Росіянам зі шкільного віку "промивати мізки", щоб вони вірили пропаганді.
Російських дітей навчатимуть за матеріалами інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону. Вже розроблена відповідна методичка.
Про це пише Центр національного спротиву.
На портал “Единый урок РФ” розміщений документ, в якому вчителям радять:
- проводити в класах дебати за темами розмови Путіна і Карлсона
- залучати дітей до "дослідницьких проєктів" за мотивами інтерв'ю
- розбирати його як медіатекст.
Автори методички вважають, що інтерв'ю допоможе школярам "краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені й розвинути критичне мислення".
Нагадаємо, Зеленський прокоментував псевдоісторичну маячню Путіна Карлсону.
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