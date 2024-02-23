"Це інтерв'ю з вбивцею": Зеленський прокоментував псевдоісторичну маячню Путіна Карлсону

Зеленський назвав слова Путіна "нісенітницею".
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавнє скандальне інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.
Зеленський в коментарі FoxNews наголосив, що це інтерв'ю з "вбивцею".
"...Але у мене немає часу слухати понад дві години нісенітниці про нас, про світ, про Сполучені Штати, про наші стосунки.. Так що я коротко знаю, про що там йшлося", - підкреслив президент.
Також глава держави назвав Путіна "ненадійною особою".
Зеленський нагадав, що диктатор запевняв канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Франції Еммануеля Макрона, що росіяни нібито "не будуть окупувати" українську землю.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News зробив низку заяв.
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