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"Це інтерв'ю з вбивцею": Зеленський прокоментував псевдоісторичну маячню Путіна Карлсону

"Це інтерв'ю з вбивцею": Зеленський прокоментував псевдоісторичну маячню Путіна Карлсону

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Зеленський назвав слова Путіна "нісенітницею".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавнє скандальне інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.

Зеленський в коментарі FoxNews наголосив, що це інтерв'ю з "вбивцею".

"...Але у мене немає часу слухати понад дві години нісенітниці про нас, про світ, про Сполучені Штати, про наші стосунки.. Так що я коротко знаю, про що там йшлося", - підкреслив президент.

Також глава держави назвав Путіна "ненадійною особою".

Зеленський нагадав, що диктатор запевняв канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Франції Еммануеля Макрона, що росіяни нібито "не будуть окупувати" українську землю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News зробив низку заяв.

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