"Это интервью с убийцей": Зеленский прокомментировал псевдоисторический бред Путина Карлсону

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавнее скандальное интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Зеленский в комментарии FoxNews подчеркнул, что это интервью с "убийцей".

" ... Но у меня нет времени слушать более двух часов чепухи о нас, о мире, о Соединенных Штатах, о наших отношениях.. Так что я кратко знаю, о чем там шла речь", — подчеркнул президент.

Также глава государства назвал Путина "ненадежным лицом".

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Зеленский напомнил, что диктатор уверял канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, что россияне якобы "не будут оккупировать" украинскую землю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News сделал ряд заявлений.

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