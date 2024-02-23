ЕС принял 13-й пакет санкций против России: перечень ограничений для режима Путина

Новый пакет предусматривает санкции против 106 человек и 88 юридических лиц.

В пятницу, 23 февраля, Совет Европейского Союза принял 13 пакет ограничительных мер против "режима Путина, тех, кто ответственен за продление его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его существенно поддерживает".

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Мы усиливаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на другие организации в третьих странах, поставляющих оборудование, а также лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы остаемся единственными в своей решимости уничтожить российскую военную машину и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", — подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Новый пакет предусматривает ограничение против 106 физических и 88 юридических лиц, "ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Всего санкции касаются уже более 2 тысяч человек. В них заморожены активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства. Физические лица также подвергаются запрету на въезд или транзит через территорию ЕС.

Приоритетными для ограничений являются военная и оборонная отрасли России и причастные к поставке туда ракет от КНДР.

Совет добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Среди подсанкционных компаний некоторые расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция) и помогали РФ обходить санкции. Другие – российские компании, причастные к разработкам и поставкам электронных компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса.

Также нынешнее решение расширяет перечень запрещенных товаров, способных способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих увеличению промышленного потенциала страны-агрессорки – таких как электрические трансформаторы.

Это решение ЕС также добавляет Великобританию в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер по импорту железа и стали из РФ, а также комплекс мер по контролю импорта, по сути эквивалентных мерам Евросоюза.

Напомним, 21 февраля послы ЕС одобрили очередной пакет санкций против России. Этот, 13 пакет ограничений, называют "одним из самых широких, утвержденных ЕС".

Читайте также: