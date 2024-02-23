На Солнце возникли три мощных вспышки: в США отключилась связь

На Солнце произошли сразу три мощные вспышки класса Х. Самая сильная из них была вспышка класса Х6.3. В последний раз подобная мощная вспышка возникала еще в 2017 году. А по всей территории США был зафиксирован масштабный сбой в работе сотовой связи.

Об этом пишет Space.

Поток энергии от Солнца в результате этих взрывов достиг Земли в считанные минуты, и такие события действительно могут вызвать отключение связи на Земле.

22 февраля на территории США возникли масштабные перебои в работе сотовой связи, о которых сообщили главные мобильные операторы этой страны. В прессе появились предположения, что проблемы возникли именно из-за мощных вспышек на Солнце. Но пока не ясно, связаны ли эти события.

Ранее ученые сообщили, что Солнце находится на пороге своей активной фазы — солнечного максимума. Об этом свидетельствует снимок, сделанный астрофотографом.

Редкое явление произошло во время солнечной вспышки из пятна, находившегося вблизи южного полюса Солнца. В космос был выброшен гигантский столб газа или плазмы, возвышавшийся над поверхностью звезды на 15 тысяч км. После этого плазма оторвалась от поверхности и улетела в космос в виде коронального выброса массы (КВМ).

Также ученые заметили, что на Солнце появились загадочные петли после мощнейшей вспышки.

Читайте также: